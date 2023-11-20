Ereğli'de Kafkametler adlı gemi battı, mürettebattan haber alınamıyor

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde dün sabah saatlerinden itibaren haber alınamayan ve mendireğe çarparak battığı belirlenen 'Kafkametler' adlı kuru yük gemisinin 12 Türk'ten oluşan mürettebat listesi ortaya çıktı. Öte yandan Kafkametler'in liman içinde sürüklenip, karaya oturmaması için açığa giderken mendireğe çarptığı ve iletişimin bu andan sonra koptuğu öğrenildi.

Kent genelinde dün şiddetli yağış ve fırtına hakim olurken, sabah saatlerinde Ereğli Limanı'nda 2 gemi halatı kopunca sürüklendi. İddiaya göre 'Kafkametler' adlı Türk bandıralı gemi, liman içinde sürüklenmememesi için açığa hareket ettirildi. Daha sonra mendireğe çarpan gemi ile irtibat koptu. 12 Türk mürettebatı bulunan gemiye ve personele ulaşılamadı. Olumsuz hava şartları nedeniyle ise mürettebatı arama kurtarma çalışması yapılamadı. Gece saatlerinde açıklama yapan İçişleri Bakanı geminin battığını açıklayarak "Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle İzmir'e gitmek üzere limandan ayrılan Türk bayraklı 'Kafkametler' adlı kuru yük gemisi sürüklenerek mendireğe çarpmak suretiyle batmıştır. Gemide bulunan 12 Türk mürettebat ile halen irtibat kurulamamıştır." dedi.

Kafkametler gemisinin mürettebatında Kaptan Cemal Turan, 2'nci Kaptan Hıfzı Tarhan, Telsiz Zabiti Berke Çamurtaş, Başmühendis Veli Özel, 2'nci Makinist Göksel Özel, Güverte Ustası Tamer Özer, Usta Gemiciler İsmail Kaptan ile Satılmış Uslu, Gemici Mustafa Nacar, Usta makinist Cüneyt Aygen, Yağcı Ömer Hebip, Aşçı Metin Usta olduğu ortaya çıktı. Mürettebattan ise hala bir haber alınamadı.