Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MİT başkanı Hakan Fidan'ın kimliklerini paylaşmıştı! Gazeteci Haskoloğlu tutuklandı

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir uyarı paylaşımında bulunarak, hacker grubunun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MTİ başkanı Hakan Fidan dahil devlet yetkililerinin kimlik bilgilerini ele geçirdiğini aktarmıştı. Haskoloğlu, numaraların üzerini çizerek Erdoğan ve Fidan'ın kimlik bilgilerini sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

"KİŞİSEL BİLGİLERİ ELE GEÇİRMEK" SUÇUNDAN SORUŞTURMA

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci İbrahim Haskoloğlu hakkında "kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek" suçundan soruşturma başlatmış, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Haskoloğlu'nu Üsküdar'daki evinde gözaltına almıştı.

İŞLEMLERİNİN ARDINDAN TUTUKLANDI

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesine getirilen Haskoloğlu'nun emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Haskoloğlu'nun tutuklanması sonrası avukatında ilk açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan avukat, ''Müvekkilim İbrahim Haskoloğlu, İstanbul Anadolu CBS tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sadece yaptığı bir haber nedeniyle Kişisel Verileri, Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek ve Yaymak suçundan hukuka aykırı bir şekilde tutuklanmıştır'' ifadelerini kullandı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Haskoloğlu 12 Nisan tarihinde sosyal medya hesabından bir hacker grubunun kendisi ile temas kurduğunu; söz konusu grubun kendisine e devlet verilerinin çalındığını söylediğini ifade etmişti. Haskoloğlu, grubun kendisi ile bazı devlet görevlilerinin kimlik kartlarını paylaştığını belirterek; AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın kimlik kartlarını paylaşmıştı.

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