Erdoğan, Sisi ile tokalaştığı fotoğrafın hikayesini anlattı: 45 dakikaya varan bir görüşme gerçekleştirdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile tokalaştığı fotoğrafın hikayesini anlattı. Sisi ile dar kapsamlı, 45 dakikaya varan bir görüşme yaptıklarını belirten Erdoğan, "Akdeniz'de Türkiye-Mısır arasında böyle bir sıkıntı yaşanmaması gerekir dedik. Daha sonra da aldığım bilgi, haberler çerçevesinde kendisi de bu görüşmeden çok mutlu olmuş, aynı mutluluk temennisini biz de ilettik. Şimdi süreç başladı, yeniden görüşeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetiyle 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışına katılmak üzere başkent Doha'ya gitmiş ve ziyarette dikkat çeken bir gelişme yaşanmıştı. Daha önce Mısır'la normalleşme adımlarının atılabileceğini açıklayan Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi ile Katar'da el sıkışmıştı.

KONYA'DAKİ GENÇLİK BULUŞMASINDA KONUYA DEĞİNDİ

Erdoğan'ın Sisi ile tokalaştığı fotoğraf muhalefetin eleştirilerine neden olurken, Konya'da gençlik buluşmasında konuya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmenin detaylarını anlattı.

"KATAR EMİRİ'NİN ARAYA GİRİŞİYLE BU ADIMI ATTIK"

Erdoğan, "Sayın Sisi ile yaptığımız görüşmede, Türkiye-Mısır ilişkilerinde, olayın liderler seviyesinde tartışılmasından öte, ben kendisine onu da söyledim, bizim Mısır halkıyla ilişkilerimiz farklı, tarih orada var. Son dönemde, bir 9 yıllık süreç içerisinde bir sıkıntı yaşadık. O akşam özellikle de Katar Emiri'nin araya girişiyle bu adımı attık.

"SÜREÇ BAŞLADI VE DEVAM EDECEK"

O sıkıntıyı aştıktan sonra da bir yarım saat 45 dakika kadar biz Sayın Sisi ile dar kapsamlı bir görüşme yaptık. 'Şimdi alt düzeyde bakanlarımız gidiş gelişleri başlatsınlar, ondan sonra da biz görüşmelerimizi genişletelim, geliştirelim, tüm derdimiz, sizlerle Türkiye arasındaki bu kırgınlığı, dargınlığı gidermek. Akdeniz'de Türkiye-Mısır arasında böyle bir sıkıntı yaşanmaması gerekir' dedik. Çok farklı bazı şeyler daha aramızda konuştuk. Daha sonra da aldığım bilgi, haberler çerçevesinde kendisi de bu görüşmeden çok mutlu olmuş, aynı mutluluk temennisini biz de ilettik. Şimdi süreç başladı, bakanlarımızla bir süreç devam edecek.

"BİZİM BU GÜCÜ BAŞKALARINA KAPTIRMAMAMIZ GEREKİR"

Daha sonra da bir araya gelmek suretiyle Akdeniz'de, çünkü Mısır halkıyla Türkiye'nin birbiriyle olan bağlantıları çok farklı, bizim bu gücü başkalarına kaptırmamamız gerekir. Yunanistan'ın buralara ulaşması, bu olacak iş değil. Onun için güzel gelişmeler olacak diye inanıyorum" diye konuştu.