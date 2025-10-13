Haberler

Erdoğan Mısır'da! Uçak önce pisti pas geçti sonra havalimanına iniş yaptı

Erdoğan Mısır'da! Uçak önce pisti pas geçti sonra havalimanına iniş yaptı
Mısır'daki Gazze zirvesine katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak, Şarm El Şeyh Uluslararası Havalimanı'nda pisti pas geçti. Bir süre Kızıldeniz üzerinde bekleyen uçak daha sonra havalimanına iniş yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Barış için Şarm el-Şeyh Zirvesi"ne katılmak üzere "TUR" uçağıyla Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentine geldi.

UÇAK PİSTİ PAS GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taşıyan uçak, Şarm el-Şeyh Uluslararası Havalimanı'nda pisti pas geçti. Bir süre Kızıldeniz üzerinde bekleyen uçak daha sonra havalimanına iniş yaptı.

ERDOĞAN'I BAKANLAR KARŞILADI

Erdoğan'ı burada, Mısır Kültür Bakanı Ahmed Fouad Hanno, Mısır Gençlik ve Spor Bakanı Ashraf Sobhy ile Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ve büyükelçilik personelleri karşıladı.

KAFİLEDE BAKAN FİDAN VE MİT BAŞKANI KALIN DA VAR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şarm el-Şeyh'e geldi.

FUAR MERKEZİNE HAREKET ETTİ

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın davetine icabetle burada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki heyetle Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin toplanacak "Barış için Şarm el-Şeyh Zirvesi"nin düzenleneceği Uluslararası Fuar Merkezi'ne hareket etti.

İSTİŞARELER GERÇEKLEŞTİRECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, zirve kapsamında Şarm el-Şeyh Anlaşması'nın imza törenine katılması ve katılımcı ülkelerin liderleriyle istişareler gerçekleştirmesi planlanıyor.

Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Dünya
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSerkan Basar:

benmi yanlış biliyorum bilen varsa beni aydınlatsın hain sisi,darbeci sisi diye ortalığı inleten bizim reisimiz değilmiydi ???

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet:

Lim'in platformuna ve işlem sinyallerine güvenmek verdiğim en iyi karardı. Aylar sonra bile hala harika sonuçlar veriyorlar, 296.000 dolar kâr elde ettiler. Rehberlik ve strateji için bugün Telegram'dan (mudiatrading) kendisine mesaj gönderin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Basar:

burda tokatlayacağın kimse yok hepimiz açız ekmek çıkmaz sana buradan

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Kimler kimlerle gitmiş hain Sisi , darbeci Sisi'nin ayağına . İbrahim Kalın , iletişim başkanı Burhanettin Duran , Hakan fidan , dış politika baş danışmanı Akif Çağatay Kılıç ... Yahu tamam götürülür de cumhurbaşkanı konuya hakim değil mi de bunca danışman götürülüyor ? Demek istediğim , bir şey oldu mu " Ben EKONOMİSTİM , ben sorumluyum ben " diyor ! Acaba aşçısını da götürüyor mu ki . Öylesine sordum canım

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
