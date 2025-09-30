Haberler

Erciş’te Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Bizans Stel Ele Geçirildi

Erciş’te Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Bizans Stel Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Erciş ilçesinde jandarma, tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenleyerek Bizans dönemine ait 2 kabartma taş stel ve bir tabanca ele geçirdi. Eserler Van Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

VAN'ın Erciş ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda, Bizans dönemine ait 2 kabartma taş stel ele geçirildi. Tarihi eserler Van Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, ilçenin Şehirpazarı Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Operasyonda Bizans dönemine ait olduğu belirtilen 2 kabartma taş stel ve bir tabanca ele geçirildi. Tarihi eserler Van Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, şüpheliler M. Ç. ve A.Ç. hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 6136 Sayılı Kanuna muhalefet suçlarından adli işlem yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Trabzon'da bomba yüklü insansız deniz aracı bulundu

Şehir diken üstünde! Bomba yüklü araç balıkçıların ağına takıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzak Şehir'e Sinem Ünsal'ın oyunculuğu damga vurdu

Dizinin can alıcı sahnesine Sinem Ünsal'ın oyunculuğu damga vurdu
12 yaşındaki çocuk üvey babasını bıçaklayarak öldürdü

12 yaşındaki çocuk üvey babasını bıçakla hunharca katletti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.