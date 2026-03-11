Haberler

Erbil'de ABD Konsolosluğu yakınlarında İHA saldırısı
Güncelleme:
Irak'ın Erbil şehrinde ABD Konsolosluğu yakında kamikaze İHA saldırısı düzenlendi. Saldırıyı üstlenen olmazken o anlar kameraya yansıdı.

Irak'ın Erbil kentinde ABD Konsolosluğu yakınlarına kamikaze İHA saldırısı düzenlendi.

KONSOLOSLUK YAKINLARINDA İHA'LI SALDIRI

Irak'ın Erbil kentinde bulunan ABD Başkonsolosluğu yakınlarına kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile saldırı girişimi düzenlendi. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, konsolosluk binasını hedef alan İHA, hava savunma sistemleri tarafından hedefine ulaşmadan havada imha edildi.

Olay sırasında duyulan şiddetli patlama sesleri çevrede kısa süreli paniğe neden olurken, saldırı anına ait görüntüler vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Henüz hiçbir grup saldırıyı üstlenmezken, güvenlik güçleri bölgedeki önlemleri artırarak olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

MUSUL'DA DA ABD SALDIRISI

Öte yandan Irak'ın Musul şehri düzenlenen hava saldırısıyla hedef alındı. ABD'ye ait savaş uçakları tarafından icra edildiği belirtilen operasyonda, mühimmat depolarında şiddetli patlamalar meydana geldi.

