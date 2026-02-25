Haberler

Epstein'in gizli deposundan çıkanlar şok etti
ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan pedofil milyarder Jeffrey Epstein'in, bilgisayar ve fotoğraflar dahil bazı materyalleri ABD genelindeki 6 gizli depoda sakladığı ortaya çıkmıştı. Depolardan birinde yapılan incelemede, seks kölesi kılavuzlarından, mağdurların çıplak fotoğraflarına, mali kayıtlardan, özel isim listelerine kadar binlerce delil ele geçirildi.

İSTİSMARIN KILAVUZU ORTAYA ÇIKTI

Depolarda yapılan aramalarda en dikkat çeken unsurlardan biri, organize bir yapının işleyişini tarif eden "seks kölesi kılavuzları" oldu. Bu belgelerin, istismar ağının nasıl yönetileceğine dair sistematik talimatlar ve yönlendirmeler içerdiği iddia ediliyor.

MAĞDUR ARŞİVİ: BİNLERCE FOTOĞRAF VE KAYIT

Soruşturmanın en ağır başlığını oluşturan "Mağdur Arşivi" bölümünde, genç kadın ve kız çocuklarına ait çok sayıda çıplak fotoğraf, cinsel içerikli DVD kasetleri ve dijital kayıtlar bulundu. Yetkililer, bu materyallerin istismar ağının boyutlarını kanıtlayan en somut deliller olduğunu vurguluyor.

KRİTİK İSİMLER BU LİSTEDE OLABLİR

Depolardan çıkan adres defterleri, mektuplar ve 3 sayfalık masöz listesi, ağın genişliğini ve temas kurulan nüfuzlu isimleri ortaya çıkarabilecek nitelikte. Özel iletişim kayıtlarının, Epstein ile bağlantılı isimleri ve finansal ağı deşifre etmesi bekleniyor.

DEPODAN ÇIKANLARIN TAM LİSTESİ

Yetkililer tarafından tutanaklara geçirilen ve soruşturmayı derinleştiren materyaller şunlar:

Seks kölesi kılavuzları ve istismar talimatları,

Mağdurlara ait çıplak fotoğraflar ve dijital içerikler,

3 sayfalık masöz listesi ve özel adres defterleri,

Mektuplar, laboratuvar sonuçları ve mali kayıtlar,

Çok sayıda DVD kaset ve cinsel içerikli materyaller.

SORUŞTURMA GENİŞLİYOR

Ele geçirilen bu devasa arşiv, Epstein'ın finansal ağını ve suç ortaklarını gün yüzüne çıkarmak adına kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor. Yetkililer, bu belgeler ışığında soruşturmanın yeni isimlere uzanabileceğini belirtiyor.

Elif Yeşil
Haberler.com
