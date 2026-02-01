Haberler

Epstein'in mutfakta kız çocuklarını kovaladığı görüntü ortaya çıktı

Epstein'in mutfakta kız çocuklarını kovaladığı görüntü ortaya çıktı Haber Videosunu İzle
Epstein'in mutfakta kız çocuklarını kovaladığı görüntü ortaya çıktı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'la ilgili ortaya çıkan yeni görüntü infial yarattı. Epstein'in lüks bir evin mutfağında küçük kız çocuklarını kovaladığı görülüyor.

  • Jeffrey Epstein'in lüks bir evin mutfağında reşit olmayan kız çocuklarını kovaladığı bir video ortaya çıktı.
  • Epstein, en küçüğü 14 yaşında olan onlarca kız çocuğuna cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken 10 Ağustos 2019'da hapishanede ölü bulundu.
  • Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, Donald Trump, Bill Clinton, Ehud Barak, Al Gore, Kevin Spacey, Michael Jackson, David Copperfield, Alan Dershowitz ve Bill Richardson gibi ünlü isimler yer aldı.

Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar suçuyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'la ilgili 3 milyondan fazla yeni dosya kamuoyuyla paylaşıldı.

İNFİAL YARATAN VİDEO

Ortaya saçılan görüntüler kısa sürede büyük infial yaratırken, nerede çekildiği belli olmayan bir video da tepkilerin odağın yerleşti.

MUTFAKTA ÇOCUKLARI KOVALAMIŞ

Lüks bir evin mutfağında çekilen görüntülerde, Epstein'in kahkahalar içinde reşit olmayan kız çocuklarını kovaladığı ve çocukların da kendisinden kaçtığı anlar yer aldı.

NE OLMUŞTU?

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında, Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
ABD bugün İran'a saldıracak mı? Trump'tan son dakika açıklama geldi

İran'ı bugün mü vuracak? Trump'tan son dakika açıklaması geldi
Türkiye, Suriye'den çekilmek için Şara yönetimine 3 şart sundu

Suriye'den çekilme için 3 şart! Türkiye, Şara yönetimine iletti
Hamas'tan son 24 saatte katliam yapan İsrail'e rest

Katliama tepkisiz kalmadılar: Bunun çok ciddi sonuçları olacak
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumları1gerceklerinsesi:

Vay arkadaş ne çekmiş çocuklar bunların elinden

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

Yoktur öyle birşey kesin birdir birdir oynamışlardır. Kim daha iyi atlıyorlar ona bakmışlardır.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgyzjpn4hwb:

Epstein giyinik. Şiddet yok. Görüntüde istismar yok. Kız da giyinikse ve bu video ile suçlanıp yargılayacaklarsa komedi olur.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamaney'in Danışmanı Ali Şemhani: Herhangi bir saldırıya yanıtımız Tel Aviv'in kalbine ulaşır

Hamaney'in danışmanı ateşi körükledi! Direkt vuracakları şehri söyledi
Göztepe, geriye düştüğü müsabakada sürprize izin vermedi

Bu takımı kim durduracak?
Akaryakıta anahtar bıraktıracak üçlü zam

Gerginlik bizi de vurdu! Anahtar bıraktıracak üçlü zam
Güler Sabancı da Tarkan hayranı, konsere bandanası ile katıldı

Türkiye'nin en zengin kadını da ona hayran
ABD Türkiye Büyükelçiliği sosyal medya paylaşımlarını askıya aldı

Türkiye'deki ABD büyükelçiliği ile ilgili ilginç karar
Hamaney'in Danışmanı Ali Şemhani: Herhangi bir saldırıya yanıtımız Tel Aviv'in kalbine ulaşır

Hamaney'in danışmanı ateşi körükledi! Direkt vuracakları şehri söyledi
Göztepe, geriye düştüğü müsabakada sürprize izin vermedi

Bu takımı kim durduracak?
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz