Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein'in yaptığı rezilliklerle ilgili yeni belgeler gün yüzüne çıkmaya devam ederken, dünyanın konuştuğu skandalla ilgili Türkiye iddiası ortalığı karıştırdı. Türkiye'den de çocukların Epstein adasına götürüldüğü iddia edildi.

EPSTEİN SKANDALINDAKİ "TÜRKİYE" İDDİASINA BAŞSAVCILIKTAN SORUŞTURMA

Gazeteci Emrullah Erdinç'in paylaşımına göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin harekete geçti. Başsavcılık soruşturma başlattı.

JEFFREY EPSTEIN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.