Haberler

Epstein dosyasında Hollywood detayı: Woody Allen'dan Johansson'a davet

Epstein dosyasında Hollywood detayı: Woody Allen'dan Johansson'a davet
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Jeffrey Epstein dosyasından sızan son iddialar, yıllardır süren sanatsal iş birlikleriyle tanınan yönetmen Woody Allen ve dünyaca ünlü oyuncu Scarlett Johansson'ı hedef tahtasına oturttu. İddialara göre Woody Allen, 2012 yılında, Epstein'in o dönem "günah adası" olarak anılan özel mülkünde düzenlenen bir akşam yemeğine ünlü oyuncu Scarlett Johansson'ı da davet etti.

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein dosyasında gizlilik kararlarının kaldırılmasıyla birlikte ortaya çıkan yeni iddialar Hollywood'a da uzandı.

Ortaya atılan yeni iddialar ile gözler, uzun yıllar süren iş birlikleri ve karşılıklı destek açıklamalarıyla bilinen Scarlett Johansson ile yönetmen Woody Allen cephesine çevrildi. Johansson'ın 2012'de Woody Allen tarafından Epstein'in adasında verilen bir akşam yemeğine davet edildiği ortaya çıktı.

ÜÇ FİLM, GÜÇLÜ BİR İŞBİRLİĞİ

Scarlett Johansson, kariyerinin yükseliş döneminde Woody Allen'ın yönettiği Match Point, Scoop ve Vicky Cristina Barcelona filmlerinde başrol üstlenerek yönetmenle güçlü bir sinemasal bağ kurdu. Johansson, Allen'a yönelik yıllardır gündemde olan ve yönetmenin ısrarla reddettiği taciz iddiaları karşısında kamuoyu önünde destek veren az sayıda Hollywood yıldızından biri olarak dikkat çekti.

2012 TARİHLİ "ADA" DAVETİ İDDİASI

Son günlerde kamuoyuna yansıyan ve henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanmamış belgeler, bu iş birliğine dair yeni bir iddiayı gündeme taşıdı. İddiaya göre Woody Allen, 2012 yılında yakın çevresinde yer alan Jeffrey Epstein'in özel adasında düzenlendiği öne sürülen bir akşam yemeği organizasyonu için Scarlett Johansson'a davette bulundu.

HOLLYWOOD'DA YENİ BİR TARTIŞMA BAŞLIĞI

Johansson'ın geçmişte Allen'a verdiği açık destek, Epstein dosyasındaki bu yeni iddialarla birlikte farklı bir bağlamda yeniden tartışılmaya başlandı. Sinema dünyasında sanatçı–yönetmen ilişkilerinin sınırları sorgulanırken, hukuk çevreleri ve medya kuruluşları, ünlü isimlerin Epstein'in sosyal ağıyla olası temaslarının netleştirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Öte yandan, iddialara konu olan davet ve organizasyonlara ilişkin taraflardan henüz doğrulayıcı ya da yalanlayıcı resmî bir açıklama yapılmış değil.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
ABD basını: İran ve ABD bu hafta Türkiye'de bir araya gelecek

Savaşın eşiğindeki İran ve ABD Türkiye'de bir araya gelecek
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten dikkat çeken açıklama: Önümüzdeki 48 saat kritik

Avrupa ülkesinin lideri iran'a saldırı için tarih verdi
Trump'tan Küba hamlesi! Görüşmeler başlayacak

Tehdit ettiği ülke ile görüşecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rakip takım maça çıkmayınca kendi aralarında çift kale maç yaptılar

Rakip takım maça çıkmayınca bakın ne yaptılar
İki büyükşehir arası hızlı trenle 25 dakikaya düşecek

İki büyükşehir arası hızlı trenle 25 dakikaya düşecek
Saldırı tehdidi altındaki İran'dan ABD'ye zeytin dalı: Trump ile aynı fikirdeyiz, yalnızca nükleer alanda anlaşmak mümkün

ABD saldırısı beklenirken İran'dan zeytin dalı geldi: Yalnızca...
Juventus'tan Icardi için resmi açıklama

Juventus'tan resmi açıklama
Rakip takım maça çıkmayınca kendi aralarında çift kale maç yaptılar

Rakip takım maça çıkmayınca bakın ne yaptılar
Sınır ticaretinde yeni dönem! Bulgar levası ile alışveriş sona erdi

Tarihi fotoğraf! Bir dönem resmen son buldu
İngiltere, Fransa, İtalya derken Jhon Duran'a gelen son teklif bomba

İngiltere, Fransa, İtalya derken aldığı son teklif bomba