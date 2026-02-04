Bill Gates, Rus kızlarından hastalık mı kaptı? Eski eşinin sözleri bomba

NPR'ın "Wild Card" podcast programına katılan Melinda French Gates, Epstein dosyalarında adı geçen eski eşi Bill Gates hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Yaşananların kendisi için "son derece acı verici" olduğunu belirten Melinda, açıklama yapması gereken kişinin kendisi değil, Bill Gates olduğunu vurguladı.

Programda soruları yanıtlayan Melinda Gates, Epstein ile ilgili süregelen iddiaların evliliğindeki zor zamanları hatırlattığını ifade etti. Gates, "Orada hâlâ yanıtlanmamış ne kadar soru varsa, bunlar o insanlara ve eski kocama sorulmalı. Bu konulardan onlar sorumlu, ben değil" diye konuştu.

Melinda French Gates

"UMARIM O KADINLAR İÇİN ADALET SAĞLANIR"

Epstein'ın mağdurları için adalet temennisinde bulunan Gates, "Kendi üzüntümü bir kenara bırakıp o genç kızlar için 'Tanrım, bu onların başına nasıl geldi?' diyorum. Umarım o kadınlar için bir nebze de olsa adalet sağlanır" şeklinde konuştu.

BİLL GATES CEPHESİ İDDİALARI YALANLADI

Öte yandan, Bill Gates cephesinden iddialara sert bir yalanlama geldi. Gates'in sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Epstein'ın e-postalarında yer alan iddiaların "saçma ve tamamen asılsız" olduğu savunuldu. Açıklamada, bu belgelerin yalnızca Epstein'ın Gates ile süregelen bir ilişki kuramadığı için duyduğu hayal kırıklığını ve onu karalamak için ne kadar ileri gidebileceğini gösterdiği öne sürüldü.

"BİLL GATES CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIĞI TEDAVİ ETMEK İÇİN EPSTEİN'DEN YARDIM İSTEDİ"

Epstein'ın geçmişte yazdığı e-postalarda; Bill Gates'in cinsel yolla bulaşan bir hastalığı tedavi etmek için kendisinden ilaç yardımı istediği ve bu durumu eşi Melinda'dan gizlemeye çalıştığı yönünde iddialar yer alıyordu. Hatta Epstein, Gates'in bu ilaçları Melinda'ya gizlice vermeye çalıştığını da iddia etmişti.

NE OLMUŞTU?

Bill ve Melinda Gates çifti, 27 yıllık evliliklerinin ardından 2021 yılında boşanmıştı. Boşanma sonrası Bill Gates, Microsoft'ta çalışan bir kadınla ilişki yaşadığını kabul etmişti. ABD basını, Melinda French Gates'in ayrılık öncesinde eşinin Epstein'la olan temaslarından rahatsızlık duyduğunu daha önce de aktarmıştı.

Epstein, 2019 yılında New York'ta tutuklu bulunduğu cezaevinde ölü bulunmuştu.