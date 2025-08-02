Endonezya'daki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nda Patlama
Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletindeki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nda meydana gelen patlama sonucu küller 18 kilometre yüksekliğe ulaştı. Yetkililer, çevredeki turistleri bölgeden uzak durmaya çağırdı.
ENDONEZYA'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletindeki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nda patlama meydana geldi.
Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletindeki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nın yeniden faaliyete geçtiği bildirildi. Yanardağın püskürttüğü küller 18 kilometre yüksekliğe ulaştı. Yetkililer, çevredeki turistlere bölgeden uzak durma çağrısı yaptı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya