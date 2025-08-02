Endonezya'daki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nda Patlama

Endonezya'daki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nda Patlama
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Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletindeki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nda meydana gelen patlama sonucu küller 18 kilometre yüksekliğe ulaştı. Yetkililer, çevredeki turistleri bölgeden uzak durmaya çağırdı.

ENDONEZYA'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletindeki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletindeki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nın yeniden faaliyete geçtiği bildirildi. Yanardağın püskürttüğü küller 18 kilometre yüksekliğe ulaştı. Yetkililer, çevredeki turistlere bölgeden uzak durma çağrısı yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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