Endonezya'da Yatılı Okul Binasının Çökmesi: 37 Öğrenci Hayatını Kaybetti

Endonezya'da Yatılı Okul Binasının Çökmesi: 37 Öğrenci Hayatını Kaybetti
Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde, izinsiz yapılan yatılı okul binasının çökmesi sonucu hayatını kaybeden öğrencilerin sayısı 37'ye yükseldi. Halen 26 öğrenciden haber alınamadığı belirtildi.

ENDONEZYA'nın Doğu Cava eyaletinde, yatılı okul binasının çökmesi sonucu hayatını kaybeden öğrencilerin sayısı 37'ye yükseldi.

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinin Sidoarjo kasabasında izinsiz şekilde iki yeni kat yapılmaya başlanan yatılı okul binasının 29 Eylül'de çökmesinin ardından arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Yetkililer, 37 öğrencinin yaşamını yitirdiğini, 26 öğrenciden hala haber alınamadığını ve yaralılar dahil 104 öğrencinin kurtulduğunu açıkladı.

