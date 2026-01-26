Haberler

Endonezya'da toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi

Güncelleme:
Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e ulaştı. Şiddetli muson yağmurları nedeniyle yaşanan olayda yaklaşık 30 ev toprak altında kaldı, kayıp şahıslar için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

ENDONEZYA'nın Batı Cava eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında yaşamını yitirenlerin sayısı 25'e yükseldi.

Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Batı Bandung bölgesindeki Pasirlangu köyünde, önceki gün meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısının 25'e ulaştığı bildirildi.

Bölgede etkili olan şiddetli muson yağmurları nedeniyle yaşanan olayda, yaklaşık 30 evin toprak altında kaldığı belirtildi. Yetkililer, halen kayıp durumda olan çok sayıda kişiye ulaşmak için arama kurtarma ekiplerinin zorlu hava koşullarına rağmen çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

