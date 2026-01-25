Haberler

Endonezya'da toprak kayması: 10 ölü

Güncelleme:
Endonezya'nın Batı Bandung bölgesinde meydana gelen toprak kaymasında 10 kişi hayatını kaybetti. Şiddetli yağışlar sonrası oluşan toprak kaymasında, 80'den fazla kayıp kişi için arama çalışmalarına devam ediliyor. Yaklaşık 250 kişi geçici barınaklara tahliye edildi.

Endonezya'nın Batı Bandung bölgesinde etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen toprak kayması nedeniyle 10 kişi yaşamını yitirdi. Bölgedeki yaklaşık 250 kişinin geçici barınaklara tahliye edildiğini belirten yetkililer, kayıp 80'den fazla kişi için arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

