Endonezya'da Sel ve Toprak Kaymaları: 23 Kişi Hayatını Kaybetti
Endonezya'nın Sumatra Adası'nda meydana gelen şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymalarına yol açtı. Bu afetlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 23'e ulaştı. Ekipler, etkilenen bölgelere ulaşmakta güçlük çekiyor.
ENDONEZYA'nın Sumatra Adası'nda şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısının 23'e ulaştığı bildirildi.
Endonezya Ulusal Arama Kurtarma Ajansı, muson yağmurlarının nehirlerin taşmasına neden olması, toprak kaymaları ve ağaçların yıkılması nedeniyle ekiplerin Kuzey Sumatra eyaletindeki 11 şehir ile ilçede etkilenen bölgelere ulaşmakta zorlandığını duyurdu. Açıklamada, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısının 23'e yükseldiği belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya