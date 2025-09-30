Haberler

Endonezya'da Okul Binası Çöktü: 3 Ölü, 99 Yaralı

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde bir okul binasının çökmesi sonucu en az 3 kişi hayatını kaybetti, 99 kişi yaralandı. Olay sırasında öğrenciler namaz kılmak üzere toplanmıştı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde bir okul binasının çökmesi sonucu en az 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 99 kişinin yaralandığı bildirildi. Yerel yetkililerin açıklamasına göre, Sidoarjo kasabasındaki Al Khoziny İslami Yatılı Okulu'nda öğrenciler ve çalışanlar, namaz kılmak için toplandıkları sırada bina aniden çöktü. Enkaz altında çoğu erkek öğrenci olmak üzere en az 38 kişinin mahsur kaldığı belirtildi.

Yetkililer, yaralıların hastaneye kaldırıldığını, bazı öğrencilerin durumunun ağır olduğunu ve arama kurtarma ekiplerinin enkaz altında mahsur kalanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Binanın çökme nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
