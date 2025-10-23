Haberler

Emine Erdoğan Umman'daki Ulusal Müze'yi Ziyaret Etti

Güncelleme:
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Umman'daki Ulusal Müze'ye ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Umman'da ziyaret ettiği Ulusal Müze'ye ilişkin NSosyal'den yaptığı paylaşımda, "Umman'ın başkenti Maskat'ta, ülkenin tarihini, denizcilik geleneğini, arkeolojik mirasını ve zanaatkarlık kültürünü bütüncül bir yaklaşımla yaşatan Ulusal Müze'yi ziyaret ettim. Mimarisi ve seçkin eserleriyle ülkenin kimliğini derinlikli bir bakışla ortaya koyuyor. Kültürel mirası koruyan bu nadide yapının, bir ilham kaynağı olarak geleceğe taşınmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
