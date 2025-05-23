Emine Erdoğan, Esvatini Ana Kraliçesi ile Görüştü

Emine Erdoğan, Esvatini Ana Kraliçesi ile Görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Esvatini Kralı III. Mswati'nin annesi Ntfombi Tfwala ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmenin ardından sosyal medya hesabında kültür, eğitim, sağlık ve kadınların kalkınması konularında verimli bir sohbet gerçekleştirdiklerini belirtti ve bu buluşmanın kültürler arası anlayışı güçlendirecek yeni köprüler kurmasını diledi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Esvatini Ana Kraliçesi' olarak anılan Esvatini Kralı III. Mswati'nin annesi Ntfombi Tfwala ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Esvatini Krallığı Ana Kraliçesi Ntfombi Tfwala Hanımefendi'yi İstanbul'da ağırlamaktan mutluluk duydum. Eğitim başta olmak üzere kültür, sağlık, çevre ve kadınların kalkınması konularında verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Ortak çalışma alanlarımızı ele aldık. Bu özel buluşma vesilesiyle Kraliçe'ye Afrika ile gönül bağımın bir yansıması olan Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi Derneğinin kuruluş serüvenini ve bu yolculuğun merkezinde yer alan dayanışma ruhunu paylaşma imkanı buldum. Bu güçlü temasın, kültürler arası anlayışı pekiştirecek yeni köprülerin ilhamı olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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