Emet İmam Hatip Camii'nde Restorasyon Çalışmaları

Emet ilçesi İmam Hatip Camii İmam Hatibi Kadir Turan, camilerde gerçekleştirdiği yenileme ve restorasyon çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Camide yapılan çalışmalar arasında ısı yalıtımı, cam ve çerçeve değişimi, kadın mescidi tadilatı ve cami halılarının değişimi bulunuyor. Cami, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle iki ay süreyle ibadete kapalı olacak.

Emet ilçesi İmam Hatip Camii İmam Hatibi Kadir Turan, görev yaptığı camilerde yenileme ve restorasyon çalışmaları ile dikkat çekiyor.

Daha önce Emet merkez Kaynarca camiinde görev yapan İmam Hatip Kadir Turan, cemaat ve hayırseverlerin destekleri ile camide ısı yalıtım, cam ve çerçevelerin değişimi, kadın mescidinde tadilat, ayakkabılıklar, cami halıları değişimi gibi çalışmalar gerçekleştirmişti.

Halen İmam Hatip Camiinde görev yapan Kadir Turan, hayırseverlerin ve cemaatin desteğiyle camide bakım, onarım çalışması başlattı. Dış cephesinde yapılan çalışmaların yanında, iç cephesinde doğalgaz sistemini mobile çevirmeye kadar birçok çalışmanın yürütüldüğü cami iki ay ibadete kapalı olacak.

Bakım ve onarımlar nedeniyle camilerinin bir süre ibadete kapalı olacağını söyleyen İmam Hatip Kadir Turan," Emet ilçe Müftümüz İsmail Çınar'ın himayelerinde hayırsever vatandaşlarımızın destekleriyle camimizi bakıma aldık. Camimizin tuvaletlerinin tadilat ve tamirat işlerini bitirdik. Minaresini boyadık. Cami etrafına beton attık. Giriş merdivenini güçlendirdik. Cami kubbelerinde meydana gelen akıntıları tamir ettik. Caminin doğalgaz sistemini mobil sisteme çevirdik. Cami taban kontrplaklarını söküp beton atarak düzenledik. Cami kubbesine yapılacak olan hattat ve boya işlemleri için çalışmalara başlandı. Ayrıca cami olan kitaplık ve ayakkabılık monte edilecek. Camii dış cephe pencere altlarına traverten taşı döşenecek. Camii dış sıvası elden geçirilip boya yapılacak" dedi.

Turan," Camimizde bu düzenlemelerin dışında çeşitli çalışmalar da yapılacak. Camimiz tadilat nedeniyle geçici olarak ibadete kapalıdır. Camimizde yapılan çalışmalara maddi yardımda bulunmak isteyen hayırsever vatandaşlarımız bizlere ve Emet İlçe Müftülüğümüze müracaat edebilirler. Şimdiden hayır sahibi kardeşlerimizden Allah razı olsun" diye konuştu. - KÜTAHYA