Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan: İsrail ve ABD köşeye sıkıştı

Gazze'deki savaşın ikinci yılına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan, Hamas'ın durumuna, Türkiye'nin barış sürecindeki rolüne ve ABD'nin politikasına dikkat çekti. Arslan, Hamas'ın bir terör örgütü değil, siyasi bir parti olduğunu vurguladı.

"HAMAS'IN KÖŞEYE SIKIŞTIĞINI SÖYLEMEK SON DERECE YANLIŞ"

Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan, Hamas'ın köşeye sıkıştığı yönündeki iddialara katılmadığını belirterek, "Hamas'ın köşeye sıkıştığını söylemek son derece yanlış. Filistin direnişi sahada varlığını sürdürüyor. Halk desteğini tamamen kaybetmiş bir yapıdan bahsetmek mümkün değil." ifadelerini kullandı.

"HAMAS DÖRT ŞEY İSTİYOR"

Arslan, Hamas'ın barış sürecine dair taleplerini şu sözlerle açıkladı: "Hamas'ın cevabı son derece net. Hamas dört şey istiyor; işgalin sona ermesi, Gazze ablukasının kaldırılması, Filistin devletinin tanınması ve Kudüs'ün statüsünün korunması."

"HAMAS SİLAHLI BİR TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR"

"Hamas silahlı bir terör örgütü değildir, siyasi bir partidir." diyen Arslan, örgütün siyasi bir temsil kabiliyetine sahip olduğunu ve halk tarafından seçilmiş bir yönetimi bulunduğunu vurguladı.

"TÜRKİYE BARIŞTA KOLAYLAŞTIRICI BİR ROLE SAHİP"

Türkiye'nin sürece katkısına da değinen Arslan, "Türkiye barış ve ikna konusunda kolaylaştırıcı bir role sahip. Taraflarla doğrudan iletişim kurabilen az sayıda ülkeden biri." şeklinde konuştu.

"İSRAİL VE ABD KÖŞEYE SIKIŞTI"

ABD ve İsrail'in mevcut durumda diplomatik olarak sıkıştığını belirten Arslan, "İsrail ve ABD köşeye sıkıştı. Uluslararası kamuoyu artık bu sürecin sürdürülemez olduğunu görüyor." değerlendirmesinde bulundu.