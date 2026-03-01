Haberler

Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan: ABD ve İsrail böyle devam ederse sert kayaya çarpacak

Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan: ABD ve İsrail böyle devam ederse sert kayaya çarpacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan, Haberler.com sunucusu Melis Yaşar'a ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı ortak saldırıları değerlendirdi. Arslan, saldırıların hukuki temele dayanmadığını ve ABD'nin ilerlemesi durumunda sert bir karşılık alabileceğini belirtti.

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken, İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırı başlattı. İsrail Savunma Bakanlığı "önleyici saldırı" yaptıklarını duyururken, ABD Başkanı Donald Trump da "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı. Saldırılar başkent Tahran ve İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam şehirlerini kapsıyor.

    "ULUSLARARASI SİSTEM MEŞRUİYET KRİZİYLE KARŞI KARŞIYA"

    Prof. Dr. Esat Arslan, saldırının uluslararası hukuki temele dayanmadığını belirterek, "Bu savaş uluslararası sistemin meşruiyet kriziyle karşı karşıya kalmasıdır" ve "Bu saldırı hukuki bir zemine dayandırılmamaktadır" ifadelerini kullandı. Arslan, savaşın kısa sürede sonuçlanabileceğini de ekleyerek, "Savaş 3-4 gün içerisinde bitebilir" dedi.

    Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan: ABD ve İsrail sert kaya ile karşılaşabilir

    "ABD VE İSRAİL SERT KAYA İLE KARŞILAŞABİLİR"

    ABD ve İsrail'in olası ilerlemeleri hakkında uyarıda bulunan Arslan, "ABD ve İsrail bu konuda biraz daha ilerlerse sert kayaya çarpacak" ifadelerini kullandı. İran'ın Orta Doğu'daki balistik füze kapasitesine dikkat çeken Arslan, "İran, Orta Doğu'da en büyük balistik füze cephaneliğine sahip" dedi.

    "ABD'NİN DESTEK ORANI DÜŞÜK KALABİLİR"

    Arslan, ABD'nin kendi anavatanından uzak bölgelerde destek sağlama kapasitesinin sınırlı olduğunu belirterek, "Kendi anavatanından uzaktaki bir savaşı ABD'nin destekleme oranı alt seviyelerde olur" ifadelerini kullandı. Arslan, bölgedeki gelişmelerin Türkiye ve dünya için kritik önem taşıdığına dikkat çekti.

    Melis Yaşar
    Haberler.com
    Mahmud Ahmedinejad öldürüldü

    İran'ı sarsacak bir haber daha: Ahmedinejad da öldürüldü
    İran yeniden düğmeye bastı: Tel-Aviv başta olmak üzere İsrail genelinde sirenler çalıyor

    İran yeniden düğmeye bastı
    İsrail'i savaş alanına çeviren saldırı! Taş üstünde taş kalmadı

    İsrail'i savaş alanına çeviren saldırı! Taş üstünde taş kalmadı
    İsrail, yeni görüntüleri paylaştı: İşte İran uçaklarını vurdukları anlar

    Savaşta ağır darbe! Kalkış izni isterken küle döndüler
    Çin ve Rusya, Hamaney'in öldürülmesi sonrası harekete geçti

    İki müttefik Hamaney'in öldürülmesi sonrası harekete geçti
    Neden sığınakta değildi? Hamaney'in son kararı hayatına mal oldu

    Neden sığınakta değildi? Hamaney'in son kararı hayatına mal oldu
    İsmail Hacıoğlu gönderildi, dizi sil baştan değişti! TRT 4 oyuncuyla yolları ayırdı

    İsmail Hacıoğlu gönderildi, dizi sil baştan değişti
    Hamaney öldü, akıllara Saddam Hüseyin geldi

    Saddam'ın yaptığı 23 yıl sonra takdir görmeye başladı
    Savaş büyürken Papa'dan kritik çağrı: Şiddet sarmalına son verin

    Kanlı savaş Papa'yı harekete geçirdi! Dünyaya kritik bir çağrısı var
    Hakan Fidan'ın İran kehaneti yeniden gündemde

    İran kehaneti yeniden gündemde