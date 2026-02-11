Elon Musk 'suç ortağı' demişti! Utanç dosyasından çıkan isim olay

Jeffrey Epstein'a ilişkin dosyaların kısmen açılmasıyla birlikte, ABD'li iş insanı Elon Musk'ın yaptığı sert açıklama yeni bir tartışma başlattı. Musk, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, milyarder iş insanı Lex (Leslie) Wexner'ı Epstein'ın "suç ortağı" olarak niteledi.

Lex Wexner, uzun yıllar boyunca Victoria's Secret'ın çatı şirketi L Brands'in CEO'luğunu yapmış, Epstein ile en yakın ilişkisi olduğu bilinen isimlerden biri olarak kamuoyunda yer almıştı. Ancak bugüne kadar ABD Adalet Bakanlığı'nın (DOJ) Epstein dosyalarındaki redaksiyonları, Wexner'ın adının açık biçimde görünmesini engellemişti.

WEXNER'İN İSMİ APAÇIK ORTAYA ÇIKTI

ABD basınında yer alan son haberlere göre, DOJ'un bazı Epstein belgelerindeki karartmaları kaldırması, Wexner'ın adını yeniden tartışmaların merkezine taşıdı. Belgelerde Wexner, Epstein'ın çevresindeki "co-conspirator" yani potansiyel suç ortakları arasında anılan isimler arasında yer aldı.

Bu gelişme, yıllardır kamuoyunda dile getirilen ancak resmî belgelerde açıkça görülmeyen iddiaların yeniden sorgulanmasına neden oldu. Wexner'ın, Epstein'a olağanüstü mali ayrıcalıklar tanıdığı, mal varlığı yönetimini uzun süre ona bıraktığı ve Epstein'ın New York'taki lüks yaşamının bu ilişkiler sayesinde sürdüğü daha önce de haber olmuştu.

MUSK'TAN "SUÇ ORTAĞI" ÇIKIŞI

Elon Musk'ın doğrudan "suç ortağı" ifadesini kullanması, siyasi çevrelerde ve ABD medyasında sert yankı uyandırdı. Musk, daha önce de Epstein dosyalarının tam olarak açıklanması gerektiğini savunmuş, güçlü isimlerin korunmasına tepki göstermişti. Musk'ın bu çıkışı, "Epstein ağı neden hâlâ tam olarak ortaya çıkarılmadı?" sorusunu yeniden gündeme taşırken, DOJ'un geçmişte uyguladığı redaksiyon politikaları da eleştiri konusu oldu.

Lex Wexner bugüne kadar Jeffrey Epstein dosyası kapsamında herhangi bir suçlamayla yargılanmadı. Avukatları, Wexner'ın Epstein'ın suçlarından haberdar olmadığını ve yetkililerle iş birliği yaptığını savunuyor. Ancak dosyalarda adının yer alması ve redaksiyonların kaldırılması, bu savunmaları kamuoyu nezdinde yeniden tartışmalı hale getirdi.