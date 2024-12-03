Üye Girişi
Haberler
Suriye ordusundan videolu mesaj: İdlib'e geliyoruz

Beşar Esad'dan videolu mesaj! Teröristlerin apar topar kaçtığı yere gidiyorlar

 Esad rejiminin tankları muhaliflerin eline geçti

Esad'ın aldığı darbe öyle böyle değil! Bunların hepsi muhaliflerin eline geçti

 ABD'den korkunç silah hamlesi: Ukrayna'ya verilen füzeler Rusya'nın en derinine isabet edecek

Ukrayna'ya verilen füzeler Rusya'nın en derinine isabet edecek
Güney Kore'de parlamento sıkıyönetim kararını iptal etti

Sıkıyönetime karşı parlamentonun kararı ortalığı karıştıracak

Elon Musk: Doğum oranlarındaki düşüş insanlığın en büyük tehdidi

Elon Musk: Doğum oranlarındaki düşüş insanlığın en büyük tehdidi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Girişimci Elon Musk, düşen doğum oranlarını insanlığa yönelik en büyük tehdit olarak gördüğünü açıkladı.

Amerikalı girişimci ve milyarder Elon Musk, dünya genelinde doğum oranındaki önemli düşüşü insanlığın karşılaştığı en büyük tehdit olarak nitelendirdi.

Musk söz konusu açıklamayı, Birleşmiş Milletler Nüfus Bölümü verilerine dayanan ve 1960'lardan bu yana dünya genelinde ortalama doğum oranının belirgin bir şekilde düştüğünü gösteren bir grafiğine ilişkin yaptı.

"İNSANLIĞA EN BÜYÜK TEHDİT"

Musk, sosyal medya ağı X üzerinden yaptığı açıklamada, "Doğum oranlarındaki ciddi düşüş, insan uygarlığının bugüne kadar karşılaştığı en büyük tehdittir" dedi.

Musk daha önce de defalarca nüfus sorunları konusuna dikkat çekmiş ve bilhassa nüfus durumunu iyileştirmek için gerekli önlemler alınmazsa birçok ülkenin yok olabileceğini belirtmişti.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
img

90'ların ses getiren yıldızından itiraf
img

Fikret Orman'dan Arat ve Yücel ile ilgili bomba iddia
img

CHP lideri Özel, Suriye konusunda safını belli etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

4 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 4 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 4 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 4 Aralık Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 4 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 4 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Mitrovic Fenerbahçe'ye mi gelecek? 2025 yıllık kira artış oranı ne oldu? Dursun Özbek hangi kanalda 3 Aralık Salı? Dursun Özbek CANLI izle! Beyza neden bayıldı? MasterCHef Beyza sağlık durumu ne? Manisa elektrik kesintisi! 4-5 Aralık Akhisar, Turgutlu, Şehzadeler elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Halep Türkiye'nin mi oldu, Halep kimin?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.