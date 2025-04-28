Elizabeth City State Üniversitesi'nde Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 6 Yaralı
Kuzey Carolina'daki Elizabeth City State Üniversitesi'nde düzenlenen Viking Festivali sırasında meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, altı kişi yaralandı. Hayatını kaybeden kişinin öğrenci olmadığı belirtildi.
ABD'deki Elizabeth City State Üniversitesi'nde silahlı saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Kuzey Carolina eyaletindeki üniversitede Viking Festivali'nin son gününde silahlı saldırı düzenlendi. Festivalin kapanışı öncesi düzenlenen 'Yard Fest' etkinliği sırasındaki saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden kişinin öğrenci olmadığı belirtildi.
Yetkililer, yapılan ihbar sonrası kampüsün geçici olarak kapatıldığını ve olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya