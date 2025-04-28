Elizabeth City State Üniversitesi'nde Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 6 Yaralı

ABD'deki Elizabeth City State Üniversitesi'nde silahlı saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kuzey Carolina eyaletindeki üniversitede Viking Festivali'nin son gününde silahlı saldırı düzenlendi. Festivalin kapanışı öncesi düzenlenen 'Yard Fest' etkinliği sırasındaki saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden kişinin öğrenci olmadığı belirtildi.

Yetkililer, yapılan ihbar sonrası kampüsün geçici olarak kapatıldığını ve olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.