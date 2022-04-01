Eli cebinde mayın tekmeleyen Ukrayna askerinin görüntüleri gündem yarattı
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 36. güne girilirken, savaş hattından gelen görüntüler gündem yaratmaya devam ediyor. Ukrayna'nın Kiev/Borodyanka bölgesinde çekilen bir videoda, Ukraynalı askerlerin Rus birliklerinin bıraktığı tanksavar mayınları eller cepte şekilde tekmeleyerek temizledikleri anlar yer aldı.
Barış müzakerelerinden somut adımlar çıkmamasıyla Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 36. günde de hız kesmeden devam ediyor. Savaş hattından gelen görüntülere her gün bir yenisi eklenirken, Ukrayna'nın Kiev/Borodyanka bölgesinde bugün çekilen bir video ise büyük ses getirdi.
Rusya ordusuna ait birliklerin bıraktığı tanksavar mayınlarını elleri cepte şekilde tekmeleyen Ukrayna askerinin temizlik anı kameraya anbean yansırken, videoyu izleyenlerin adeta yürekleri ağızlarına geldi.
Öte yandan Rusya-Ukrayna savaşında bugün dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Rusya'da Belgorod şehri valisi Viyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusuna ait helikopterlerin şehirdeki petrol deposuna saldırı gerçekleştirdiğini belirtti. Gladkov, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait 2 askeri helikopterin Belgorod şehrindeki petrol deposuna saldırı gerçekleştirdiğini ifade etti.
Vali Gladkov, çıkan yangında 2 depo çalışanının yaralandığını, ancak hayati tehlikelerinin olmadığını belirterek, "Alçak uçuş yaparak Rusya sahasına giren Ukrayna ordusuna ait 2 helikopter tarafından yakıt deposuna saldırı gerçekleştirildi. Can kaybı yaşanmadı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı en kısa sürede yangını söndürmeye çalışıyor. Vatandaşları tehdit eden bir durum yok" ifadelerini kullandı.
Sizce Türkiye, Ukrayna - Rusya savaşında garantör olmalı mı? #Rusya | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 31, 2022