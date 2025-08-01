El Salvador'da Devlet Başkanı İçin Sınırsız Yeniden Seçilme Yolu Açıldı

EL Salvador'da devlet başkanına sınırsızca yeniden seçilebilmenin önünü açan anayasa değişikliği kabul edildi.

El Salvador'da devlet başkanlığı görevinin süresini 5 yıldan 6 yıla çıkaran ve sınırsızca yeniden seçilebilmenin önünü açan anayasa değişiklikleri, Ulusal Meclis'te kabul edildi. Anayasa değişikliği, mevcut Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin parlamentoda çoğunluğa sahip olan partisi Yeni Fikirlerin desteğiyle oy çokluğuyla onaylandı. Yeni düzenleme, aleyhteki 3 oya karşı, lehteki 57 oyla Ulusal Meclis'ten geçti.