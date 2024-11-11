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El Kassam Tugayları'ndan İsrail ordusuna ağır darbe: 15 asker öldürüldü

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7 Kasım 2023'ten bu yana Gazze'yi kan gölüne çevirip on binlerce sivili katleden İsrail ordusu son dönemde hüsran üstüne hüsran yaşamaya devam ediyor. Hamas'ın askeri kanadı olan El Kassam Tugayları, Gazze'nin Al-Shimaa bölgesinde 15 İsrail askerinin öldürüldüğünü açıklarken saldırıya ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdüren İsrail ordusuna, Hamas'tan darbe geldi. Hamas'ın askeri kanadı El Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, Gazze yakınlarındaki Beyt Lahya şehrinin kuzeyinde bulunan Al-Shimaa bölgesinde 15 İsrail askerinin öldürüldüğü bildirildi.

"SIFIR MESAFEDEN ORTADAN KALDIRILDI"

"El Kassam savaşçıları 15 askerden oluşan bir Siyonist piyade birliğini hedef almayı başardı" denilen açıklamada, İsrail askerlerinin "hafif silahlar ve roket güdümlü el bombaları ile sıfır mesafeden ortadan kaldırıldığı" aktarıldı.

GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTILAR

Saldırıya ilişkin görüntüler Hamas'a yakın sosyal medya hesaplarından paylaşılırken, İsrail ordusundan konuya ilişkin açıklama yapılmadı. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü Gazze'ye yönelik saldırılarda en az 370 İsrail askeri öldürülmüştü.

El Kassam Tugayları'ndan İsrail ordusuna ağır darbe: 15 asker öldürüldü
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAliya:

ellerinize sağlık. bebekleri parçaladı bu kansız lanetli topluluk. Allah İsraile türlü türlü belalar versin

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