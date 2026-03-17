Ekvador'da sel ve heyelan: Can kaybı 11'e yükseldi

EKVADOR'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlar nedeniyle bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e ulaştığı bildirildi.

Ekvador'un Los Rios eyaletine bağlı Babahoyo kenti başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde şiddetli yağışlar sel ve heyelanlara neden oldu. Ekvador Ulusal Risk Yönetimi Sekreterliği (SNGR) tarafından yapılan açıklamada, bölgede etkili olan afetlerin büyük çapta hasara yol açtığı ve ülkedeki 24 eyaletin tamamının yağışlardan etkilendiği belirtildi.

Ülke genelinde bu yıl aşırı yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda yaşamını yitirenlerin sayısının 11'e yükseldiği, 46 binden fazla kişinin ise afetlerden olumsuz etkilendiği kaydedildi. Altyapı hasarları nedeniyle Ekvador hükümetinin ülke genelinde 60 günlük 'Ulusal Acil Durum' ilan ettiği, hasar tespit ve arama kurtarma çalışmalarının ise sürdüğü aktarıldı.

