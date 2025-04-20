Ekvador'da Devlet Başkanı Noboa'ya Suikast Şüphesi

EKVADOR'da Devlet Başkanı Daniel Noboa'ya yönelik olası bir suikast şüphesiyle güvenlik birimlerinin yüksek alarm durumuna geçirildiği belirtildi.

Ekvador'da Devlet Başkanı Daniel Noboa'ya yönelik suikast şüphesiyle güvenlik birimleri yüksek alarm durumuna geçirildi. Ekvador Devlet Başkanlığı Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, "Devlet Başkanımızın, devlet yetkililerinin ve kamu görevlilerinin hayatına kasteden her türlü girişimi şiddetle kınıyor ve reddediyoruz. Suç yapılarının, seçimlerde yenilgiye uğrayan siyasi çevrelerle iş birliği yaparak şiddet, korku ve terör yoluyla kaos yaratma çabası içler acısı bir durumdur. Kararlılığımızı test edecekler. Ölüm saçıyorlar, biz ise yaşamı, demokrasiyi ve özgürlüğü savunuyoruz" ifadelerine yer verildi.