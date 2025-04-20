Bakan Yerlikaya: Sürücü affı konusu kesinlikle gündemimizde yok

Sürücü affı mı geliyor? Bakan Yerlikaya'dan açıklama var
Zirai don felaketinde çiftçiye rekor tazminat ödenecek

34 ili vuran tarihin en büyük felaketi! Çiftçiye rekor tazminat
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 2 puanın da üzerine çıktı
Ülke alarmda! Ekvador Devlet Başkanı Noboa'ya suikast şüphesi

Ülke alarmda! Seçimi kazanan devlet başkanına suikast şüphesi

Ekvador'da Devlet Başkanı Noboa'ya Suikast Şüphesi

Ekvador'da Devlet Başkanı Noboa'ya Suikast Şüphesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ekvador'da Devlet Başkanı Daniel Noboa'ya yönelik olası bir suikast şüphesiyle güvenlik birimleri yüksek alarm durumuna geçirildi. Devlet Başkanlığı Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, şiddet ve terörle kaos yaratma çabalarına karşı kararlılık vurgulandı.

EKVADOR'da Devlet Başkanı Daniel Noboa'ya yönelik olası bir suikast şüphesiyle güvenlik birimlerinin yüksek alarm durumuna geçirildiği belirtildi.

Ekvador'da Devlet Başkanı Daniel Noboa'ya yönelik suikast şüphesiyle güvenlik birimleri yüksek alarm durumuna geçirildi. Ekvador Devlet Başkanlığı Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, "Devlet Başkanımızın, devlet yetkililerinin ve kamu görevlilerinin hayatına kasteden her türlü girişimi şiddetle kınıyor ve reddediyoruz. Suç yapılarının, seçimlerde yenilgiye uğrayan siyasi çevrelerle iş birliği yaparak şiddet, korku ve terör yoluyla kaos yaratma çabası içler acısı bir durumdur. Kararlılığımızı test edecekler. Ölüm saçıyorlar, biz ise yaşamı, demokrasiyi ve özgürlüğü savunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.