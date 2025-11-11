Haberler

Ekvador'da Cezaevinde 27 Mahkumun Cansız Bedeni Bulundu

Güncelleme:
Ekvador'un El Oro eyaletindeki bir cezaevinde, 27 mahkumun cansız bedeni bulundu. Olayın boğulma sonucu gerçekleştiği ön görülmekte ve yetkililer araştırma başlattı.

EKVADOR'un El Oro eyaletindeki bir cezaevinde 27 mahkumun cansız bedeninin bulunduğu bildirildi.

Ekvador'da, Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler ve Suç İşlemiş Gençlere Yönelik Ulusal Bakım Hizmeti Kurumu (SNAI), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin güneyinde yer alan El Oro eyaletinin başkenti Machala kentindeki bir cezaevinde 27 mahkumun yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Açıklamada, ilk belirlemelere göre ölümlerin boğulma sonucu gerçekleştiği ve yetkili kurumların olayların tam olarak aydınlatılması için çalıştığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
