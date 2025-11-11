Ekvador'da Cezaevinde 27 Mahkumun Cansız Bedeni Bulundu

EKVADOR'un El Oro eyaletindeki bir cezaevinde 27 mahkumun cansız bedeninin bulunduğu bildirildi.

Ekvador'da, Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler ve Suç İşlemiş Gençlere Yönelik Ulusal Bakım Hizmeti Kurumu (SNAI), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin güneyinde yer alan El Oro eyaletinin başkenti Machala kentindeki bir cezaevinde 27 mahkumun yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Açıklamada, ilk belirlemelere göre ölümlerin boğulma sonucu gerçekleştiği ve yetkili kurumların olayların tam olarak aydınlatılması için çalıştığı kaydedildi.