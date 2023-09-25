DV2025 Green Card Başvuru Tarihi ve Şartları

ABD'de oturum ve çalışma hakkı kazanma girişimlerinden birisi olan Green Card başvuru süreci için artık geri sayım başladı. DV2025 Green Card başvuruları 4 Ekim 2023'te başlıyor. Başvuru şartları ve detayları haberimizde.

ABD'de oturum ve çalışma hakkı kazanma girişimlerinden birisi olan Green Card başvuru süreci için artık geri sayım başladı. DV2025 Green Card Başvuru tarihi ne zaman? başvuru şartları nelerdir? Bu ve benzeri detayları içeriğimizde belirttik. İşte ayrıntılar…

DV2025 Green Card başvuruları 4 Ekim 2023'de başlıyor

DV2024 Green Card çekilişi sonuçları 6 Mayıs'ta açıklandı. Gözler DV2025 Green Card başvurularına çevrildi. Başvurular, önümüzdeki hafta başlıyor. Türkiye saatiyle 4 Ekim Çarşamba günü 19: 00'da başlayıp 7 Kasım Salı günü 19: 00'da sona erecek.

Öncelikli olarak başvuru sürecinde bazı detayların bilinmesi gerekiyor. İlk olarak geçtiğimiz yıl ile birlikte pasaport şartının kaldırıldığının altını çizmekte fayda var. Başvurunun tamamen ücretsiz olduğunu belirtelim. Herhangi bir yere ücret ödeyerek şansınız da artmıyor. Öyle ki çekiliş tamamen rastgele yapılıyor. Bu tarzda önünüze gelen bilgilere itibar etmeyiniz.

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İşte başvuru yapabilmek için gereken ayrıntılar

Öncelikli olarak başvuru yapabilmek için 18 yaşından büyük ve en az lise mezunu olmanız gerekiyor.

Eğer lise mezunu değilseniz, eğitim veya deneyim gerektiren bir işte 2 yıl çalışmış olmanız gerekiyor. Ancak bu çalışma süreci son 5 yıl içinde olmalı.

Evli olan kişilerin yaptığı başvurularda eşleri ve 21 yaş altındaki çocukları da bu haktan yararlanıyor. Ancak başvuru sürecinde onları eklemek gerekiyor.

Başvuruda kullanılan fotoğrafın güncel olması önemli.

Başvuru için İngilizce dil şartı aranmıyor.

Başvuru sonrasında verilen Onay Numarası (Confirmation Number) mutlaka saklanmalı