Duvarı kırıp bir sürü elektronik eşya varken tek bir şey çaldılar! Değeri 8 milyon TL
ABD'nin California eyaletinde mağazanın duvarını balyozla kıran dört hırsız, yaklaşık 180 bin dolar (Yaklaşık 7 milyon 890 bin TL) değerindeki Pokemon kartlarını çaldılar. Güvenlik kameraları yaşananları anbean kaydederken dükkan sahibi şüphelilerin özellikle nadir görülen Pokemon kartlarını hedef aldıklarını söyledi.
ABD'nin California eyaletinde bulunan North Orange County'deki DOWE Collectibles adlı koleksiyon mağazası, sabaha karşı düzenlenen organize bir hırsızlıkla karşı karşıya kaldı. Dört şüpheli, yan taraftaki bir iş yerinden içeri girdi ve iki işletme arasındaki duvarı delerek koleksiyon mağazasına ulaştı.
180 BİN DOLARLIK POKEMON KARTLARINI ÇALDILAR
Hırsızlar, mağazada çok sayıda elektronik eşya varken direkt Pokemon kartlarına yöneldi. Kısa sürede yaklaşık 180 bin dolar (Yaklaşık 7 milyon 890 bin TL) değerinde Pokemon kartını çalan hırsızlar daha sonra olay yerine geldikleri araçla bölgeden uzaklaştı. Dükkan sahibi Duy Pham, "Onlar buraya kartlar için gelmişlerdi" dedi.
GÜVENLİK KAMERALARI HER ANI KAYDETTİ
FOX News'ün haberine göre; mağazanın güvenlik kameraları, şüphelilerin balyoz benzeri aletlerle duvarda delik açtığını ve ardından vitrin camlarını kırarak kartları çöp torbalarına doldurduğunu görüntüledi.
MAĞAZA SAHİBİNDEN AÇIKLAMA
Mağaza sahibi Duy Pham, polisle iletişime geçtiğini ve şüphelilerin özellikle yüksek değere sahip Pokemon kartlarını hedef aldığını belirtti. Pham, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olayın takipçisi olacağını ve sorumluların adalet önüne çıkmasını istediğini ifade etti.
POLİS ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE
Yerel polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Polis, dört şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Koleksiyon değeri son yıllarda hızla artan Pokemon kartları, nadir örneklerde binlerce hatta yüz binlerce dolara alıcı buluyor. Uzmanlar, bu yüksek piyasa değerinin koleksiyon mağazalarını hırsızların hedefi haline getirdiğine dikkat çekiyor.