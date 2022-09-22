Duşta öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren kadın öğretmenin başı fena yanacak

ABD'nin Arkansas kentinde 'Yılın Öğretmeni' seçilen Leah Queen, öğrencisiyle duşta cinsel ilişkiye girdiği gerekçesiyle suçlanıyor. Eğer Queen suçu sabit bulunursa ciddi bir ceza alacak.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Arkansas kentinde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan ve mesleğindeki başarısı nedeniyle geçtiğimiz yıllarda 'yılın öğretmeni' olarak seçilen 43 yaşındaki Leah Queen, skandal bir iddia ile suçlanıyor.

İLİŞKİLERİ OFİSTE BAŞLADI

İddiaya göre öğretmen ve 17 yaşındaki erkek öğrencisi arasındaki yakınlaşma, Leah Queen'in ofis olarak kullandığı yerde başladı. Queen'in ofisinin banyosunda duş aldıkları sırada öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği öne sürüldü.

EĞER SUÇU KANITLARSA CİDDİ CEZA ALACAK

Skandal olay ise öğrencinin annesinin durumdan şüphelenmesi üzerine ortaya çıktı. Oğlunu konuşturan kadın, hemen öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu. Geçtiğimiz hafta tutuklanan öğretmen hakkındaki iddiaların araştırıldığı ve suçlu bulunması durumunda hapisle cezalandırılacağı ifade edildi.

ÖĞRENCİNİN EVİNE DE GİTMİŞ

Diğer yandan olayın detaylarına ilişkin de bilgi paylaşımı yapıldı. İddiaya göre Queen'in öğrencisinin evine de gittiği ve ikilinin bir kez evde ilişkiye girdiği ileri sürüldü.