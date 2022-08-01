Dünyayı ayaklandıran sözler! 'Gelecekten geldim' diyerek 5 Ağustos 2022'yi işaret etti

Sosyal medyada zaman yolculuğu furyası aldı başını gidiyor. Zaman yolcusu olduğunu iddia eden şahıslar, iddialarını birbiri ardına sıralıyor. Fakat bu sefer öyle biri ortaya çıktı ki hem erken bir tarih verdi, hem de "Sözlerimin arkasındayım" dedi.

"ÖLÜM HAKKINDA ÖNEMLİ ŞEYLER ANLATACAK"

'@timevoyaging' adıyla bilinen ve zaman yolcusu olduğunu iddia eden şahıs, 5 Ağustos 2022'yi işaret ederek çarpıcı iddialarda bulundu. Zaman yolcusu, sadece günler sonra ölü bir adamın dirileceğini ve ölüm hakkında önemli şeyler anlatacağını ileri sürdü.

"KALP HASTALIĞINDAN DOLAYI ÖLÜYOR"

Zaman yolcusu olduğunu iddia eden şahıs, bu adamın hastalığıyla da ilgili bilgiler verdi. İddiaya göre ölüp yeniden dirilen adamın kalp hastalığı var ve öldükten 3 gün sonra kalbinin yeniden çalışması nedeniyle dünyaya geri dönecek.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Zaman yolcusunun bu anlattıkları kısa sürede dünya genelinde yankı uyandırdı. Sosyal medya kullanıcıları konuyla ilgili binlerce yorumda bulunurken, şimdi herkes 5 Ağustos 2022'yi beklemeye koyuldu.