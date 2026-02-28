Haberler

Dünyanın konuştuğu görüntü! Radarlar bu uçağı takip etti

Güncelleme:
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ani saldırısı, bölgedeki sivil havacılığı olumsuz yönde etkiledi. Saldırı sırasında havada olan birçok uçak, güvenlik gerekçesiyle rotasını değiştirdi. İran hava sahası tamamen boşaltıldı ve sivil uçuşlar İran'dan uzaklaştırıldı. Havada kaos yaşanırken sosyal medyada yayınlanan bir radar görüntüsündeki uçağın İran hava sahasına girmesi çokça konuşuldu.

TÜRKİYE'DEN İRAN'A UÇUŞLAR ERTELENDİ

Türkiye'den İran'a olan bazı uçuşlar iptal edilirken, İran hava sahasından uzaklaşan sivil uçaklar alternatif rotalara yönlendirildi. Bu durum özellikle Mısır ve çevre ülkelerde uçuş yoğunluğunu artırdığı ifade edildi.

3 ÜLKE HAVA SAHASINI KAPATTI

İsrail Ulaştırma Bakanlığı sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, hava sahasının ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını duyurdu. Bu karar, bölgedeki sivil uçuşların güvenliği için alındı. Saldırılar devam ederken İran ve Irak da hava sahasını uçuşa kapattı.

ÖNLEMLER ARTIRILDI

Saldırı sonrası hava sahasında alınan önlemler kapsamında, uçaklar güvenli rotalara yönlendirilirken, hava trafiğinde yoğunluk ve gecikmeler yaşanıyor. Yetkililer, uçuş sahiplerini gelişmeler konusunda bilgilendirmeye devam ediyor.

HABERLERİ OKUMADAN ÇIKMIŞ

Havada kaos yaşanırken sosyal medyada yayınlanan bir radar görüntüsündeki uçağın İran hava sahasına girmesi çokça konuşuldu. Bazı kullanıcılar "SVR737 haberleri okumadan çıkmış" yorumları yaparken bazıları da"SVR737 sefer sayılı uçağı adeta "Hayat bir kere yaşanır!" der gibi davranıyor" dedi.

