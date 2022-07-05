Dünyanın konuştuğu an! İspanya Başbakanı, siyahi kadınla tokalaştıktan sonra ellerini sildi - Haberler

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Dünyanın konuştuğu an! İspanya Başbakanı, siyahi kadınla tokalaştıktan sonra ellerini sildi

Haberler.com - Gözde Nur Bayar - Dünya
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Madrid sokaklarında yürürken siyahi bir kadınla tokalaştıktan sonra ellerini silkeledi. O anlar kameralarca kayıt altına alınırken, video dünyada büyük yankı uyandırdı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in başkent Madrid'de yaptığı sokak gezisi gündem yarattı. Bölgede halkla bir araya gelen Sanchez sokakta bir süre yürüyüş yaptı.

HEMEN ELLERİNİ SİLDİ

Bu sırada siyahi bir kadınla yüzüne gülerek tokalaşan Başbakan, arkasını döndükten hemen sonra ellerini silkeleyip sildi. O anlar kameralarla da anbean kaydedildi.

TEPKİ ÇEKTİ

Pedro Sanchez'in bu hareketi ise uluslararası toplumda büyük tepkiye neden oldu. Açıklamada bulunan insan hakları savunucuları yapılan bu hareketin ırkçılığı tetikleyecek derece olduğunu ve bu durumun daha büyük sorunlara yol açabileceğini söylediler.

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Dünya

İspanya Madrid Dünya Haberler

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Yorumlar (6)

Burhan Ayyildiz:

1. Dünya konuşmuyor bi kere 2.ilk siyahi Coçukla tokalışıyor 3.bende olsam bende ellimi silerdim,belki coçuğun Eli yapış yapis ve pis her tarafı elerler 4.nokta

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Haydar:

Bunun ırkçılıkla ne alakası var refleks olarak ellerini birbirine deyirmiş beyaz bir kadın olsa gene aynısını yapardı.

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Aykut Kalanoğlu:

Hemen eleştirmişler yüzlerce insanla tokalaşıyor adam ellerini silmesin mi ? korona var sarılık var her türlü bulaşıcı hastalık var çok haklı bende kim olursa olsun dükkanıma gelenlerle tokalaştıktan sonra ellerimi kolonyalıyorum ki birde bu adam Başbakan !

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