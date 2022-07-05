Dünyanın konuştuğu an! İspanya Başbakanı, siyahi kadınla tokalaştıktan sonra ellerini sildi
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Madrid sokaklarında yürürken siyahi bir kadınla tokalaştıktan sonra ellerini silkeledi. O anlar kameralarca kayıt altına alınırken, video dünyada büyük yankı uyandırdı.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in başkent Madrid'de yaptığı sokak gezisi gündem yarattı. Bölgede halkla bir araya gelen Sanchez sokakta bir süre yürüyüş yaptı.
HEMEN ELLERİNİ SİLDİ
Bu sırada siyahi bir kadınla yüzüne gülerek tokalaşan Başbakan, arkasını döndükten hemen sonra ellerini silkeleyip sildi. O anlar kameralarla da anbean kaydedildi.
TEPKİ ÇEKTİ
Pedro Sanchez'in bu hareketi ise uluslararası toplumda büyük tepkiye neden oldu. Açıklamada bulunan insan hakları savunucuları yapılan bu hareketin ırkçılığı tetikleyecek derece olduğunu ve bu durumun daha büyük sorunlara yol açabileceğini söylediler.