Dünyanın gözü bu kazıda! Defineciler başarırsa, tarihin en büyük hazinesi ortaya çıkacak
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Finlandiya'da bulunan ve dünyanın en büyük hazinesi olduğu bilinen Lemminkäinen Definesi'ni arayan defineciler, Mayıs ayında gerçekleştirecekleri kazıyla birlikte defineye ulaşmayı ümit ediyorlar. 15 milyon sterlin değerinde olduğu belirtilen defineyle ilgili kazı, şimdiden heyecan yarattı. Yetkililerden kazıya ilişkin bir görüş ise henüz bildirilmedi.
Define avcılığı dünyanın çeşitli ülkelerinde kendisini göstermeye devam ediyor. Son olarak Finlandiya'daki bir grup define avcısı, tarihte gizemini koruyan defineler arasında yer alan Lemminkäinen Definesi'ni bulmak için kolları sıvadı.
15 MİLYAR STERLİN DEĞERİNDE
Dünyanın en büyük hazinelerinden biri olduğu bilinen Lemminkäinen Definesi'nin değerinin 15 milyon sterlin olduğu belirtiliyor. Definenin içinde altınlar ve diğer tarihi eserlerin de çok ciddi değeri olduğu öne sürülüyor.
MAYIS'TA KAZI YAPACAKLAR
İngiliz ve Finlandiya basınının da yakından takip ettiği maceracıların, Mayıs ayının başlarında Helsinki yakınlarındaki bir mağara sisteminde defineyi aramak için kazı başlatacağı belirtildi. Bu kazıya devlet yetkililerinin nasıl baktığı ise henüz bilinmiyor. Kazının engellenip engellenmeyeceği önümüzdeki tarihlerde belli olacak.