Dünyanın En Yaşlı İnsanı 116 Yaşını Kutladı

İngiltere'de bir bakım evinde yaşayan Ethel Caterham, 116. doğum gününü kutluyor. 1909 doğumlu Caterham, İngiltere'nin son Kral Edward'ının tebaasından hayatta kalan son kişi olarak dikkat çekiyor.

Dünyanın en yaşlı insanı 116'ıncı yaşını kutluyor.

Brezilyalı rahibe Inah Canbarro Lucas'ın nisan ayında 116 yaşındayken hayatını kaybetmesinin ardından, İngiltere'de bir bakım evinde yaşayan Ethel Caterham, hâlâ hayatta olan en yaşlı kişi ünvanını aldı.

21 Ağustos 1909'da doğan Caterham, İngiliz Kral yedinci Edward'ın tebaasından hayatta kalan son kişi.

Edward'ın torununun torunu Kral Charles, Caterham'a 2024 yılındaki 115'inci doğum günününde kart göndermişti.

Caterham, Titanik'in batmasından üç yıl, Sovyetler Birliği'nin kurulduğu Rus Devrimi'nden sekiz yıl önce doğdu ve iki dünya savaşı gördü.

İngiltere'nin Hampshire bölgesinde sekiz çocuklu bir ailenin sondan ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi.

Gençliğinde Hindistan'da çocuk bakıcısı olarak çalıştı. Daha sonra orduda yarbay olan kocası ile birlikte Hong Kong ve Cebelitarık'ta yaşadı.

Bakımevi tarafından yapılan açıklamada, "Ethel ve ailesi, bu yıl 116'ıncı yaş gününde aldıkları tüm güzel mesajlar ve ilgi için çok minnettar" denildi.

Açıklamada, Ethel'in gününü ailesiyle birlikte "sessizce" geçireceği ve böylece "kendi temposunda günün tadını çıkarabileceği" belirtildi.

Bugüne kadar yaşı doğrulanabilen en yaşlı insan, 1997 yılında 122 yıl 164 gün yaşadıktan sonra ölen Fransız Jeanne Louise Calment'dı.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisinde yapay zekadan da faydalanıldı.

