Dünyanın en şanslı adamı! 6 şans oyu biletine de ikramiye vurdu, bir günde milyoner oldu

Roberts aynı numaraları 20 yıl boyunca loto kuponuna yazdı. Son seferinde altı farklı kupona birden yazan adama talih kuşu kondu.

Ömür boyu yılda 25 bin dolar lotosunu kazanan talihli beş kuponu nakit olarak aldı. Kalan kuponu ise yıllık ödemeler halinde alacak. Şanslı adamın eline tek seferde 2 milyon dolar geçti. BBC'nin haberine göre, 20 yıldır şans oyunları oynayan Roberts, 15 Aralık'ta Massachusetts'daki bir bayiden 6 bilet satın aldı.

GELEN PARA 2 MİLYONU GEÇECEK

Roberts'ın, doğum günleri ve yıl dönümlerindeki sayıların kombinasyonundan oluşturarak seçtiği 6 biletin hepsine büyük ikramiye vurdu.

Vietnam gazisi Roberts, yaklaşık 2 milyon dolar ile kendisine 20 yıl boyunca yapılacak yıllık 25 bin dolarlık ödemenin sahibi oldu.