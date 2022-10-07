Dünyanın en nadide pembe elmaslarından biri bugün satışa çıkıyor

Dünyanın en nadide pembe elmaslarından biri olarak bilinen 'Williamson Pembe Yıldızı'nın, bugün Hong Kong'da açık arttırmayla satışa çıkacağı açıklandı.

Dünyanın en nadide pembe elmaslarından biri olarak bilinen 'Williamson Pembe Yıldızı'nın, bugün Hong Kong'da açık arttırmayla satışa çıkacağı açıklandı. 11.5 karatlık elmasın kusursuz olduğu ve 20 milyon pounda satılmasının beklendiği vurgulandı.

Sotheby's Müzayede Evi, pembe elmasın küçük elmaslarla bezenmiş yüzük şeklinde bugün Çin'e bağlı özel idare bölgesi Hong Kong'da satışa çıkacağını açıkladı. Yetkililer, pembe renkli elmasın son derece nadir olduğunu vurgulayarak 20 milyon pound civarında bir fiyata satılmasını beklediklerini ifade etti.