Dünyanın en iğrenç yemekleri müzesi! İçeride Türkiye'de yapılan bir yemek de var

Amerika Birleşik Devletleri'nde açılan "Dünyanın en iğrenç yemekleri müzesine" Türkiye'de de yapılan Kelle Paça çorbası da konuldu.

ABD'de 2018 yılında açılan "Dünyanın en iğrenç yemekleri müzesi" ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Müzeye Türkiye'den gidenler, tanıdık bir yemekle de karşılaşıyor. Kelle Paça çorbasını görenler kısa bir şaşkınlık yaşıyor.

İSTEYEN TADABİLİYOR

NTV'nin derlediği habere göre; Ziyaretçiler, dünyanın farklı bölgelerinde yapılan ve görmeye tahammül dahi edemeyeceğiniz yemekleri inceliyor ve isterse tadabiliyor.

İşte o yemeklerin listesi:

MEYVE YARASASI ÇORBASI - GUAM

KOYUN GÖZÜ SUYU - MOĞOLİSTAN

KALE PACHE - İRAN-TÜRKİYE

BOĞA PENİSİ - ÇİN

CANLI LARVALI PEYNİR - SARDİNYA İTALYA

BALIK SPERMİ ÇUVALLARI - JAPONYA

BEBEK FARE ŞARABI - ÇİN











