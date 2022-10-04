Dünyanın en iğrenç yemekleri müzesi! İçeride Türkiye'de yapılan bir yemek de var
Dünya Haberleri
Amerika Birleşik Devletleri'nde açılan "Dünyanın en iğrenç yemekleri müzesine" Türkiye'de de yapılan Kelle Paça çorbası da konuldu.
ABD'de 2018 yılında açılan "Dünyanın en iğrenç yemekleri müzesi" ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Müzeye Türkiye'den gidenler, tanıdık bir yemekle de karşılaşıyor. Kelle Paça çorbasını görenler kısa bir şaşkınlık yaşıyor.
İSTEYEN TADABİLİYOR
NTV'nin derlediği habere göre; Ziyaretçiler, dünyanın farklı bölgelerinde yapılan ve görmeye tahammül dahi edemeyeceğiniz yemekleri inceliyor ve isterse tadabiliyor.
İşte o yemeklerin listesi:
- MEYVE YARASASI ÇORBASI - GUAM
- KOYUN GÖZÜ SUYU - MOĞOLİSTAN
- KALE PACHE - İRAN-TÜRKİYE
- BOĞA PENİSİ - ÇİN
- CANLI LARVALI PEYNİR - SARDİNYA İTALYA
- BALIK SPERMİ ÇUVALLARI - JAPONYA
- BEBEK FARE ŞARABI - ÇİN
Haberler.com - Dünya