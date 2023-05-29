Nevşehir'in merkeze bağlı Uçhisar Kasabasında bulunan dünyanın en büyük doğal gökdelenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan posteri asıldı. Uçhisar Kalesi'ne seçimleri kazanan Erdoğan'ın 13 metre yüksekliğinde, 7 metre genişliğinde ve toplam 91 metrekare olan posteri asılarak, havai fişek gösterisi yapıldı.

Dünyanın en büyük doğal gökdelenine Recep Tayyip Erdoğan posteri asıldı

NEVŞEHİR - Nevşehir'in merkeze bağlı Uçhisar Kasabasında bulunan dünyanın en büyük doğal gökdelenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan posteri asıldı.

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasından sonra tüm yurtta olduğu gibi Nevşehir'de de çeşitli kutlama etkinlikleri yapıldı.

UNESCO Kültürel Miras Listesi'nde yar alan ve Kapadokya bölgesinde bulunan dünyanın en büyük doğal gökdeleni niteliğinde olan Uçhisar Kalesi'ne seçimleri kazanan Erdoğan'ın 13 metre yüksekliğinde, 7 metre genişliğinde ve toplam 91 metrekare olan posteri asılarak, havai fişek gösterisi yapıldı. Uçhisar Kalesi önünde toplanan vatandaşlar Erdoğan'ın zaferini büyük bir coşkuyla kutladı.

Kutlamalara katılan Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü yaptığı açıklamada, "Uçhisar Belediyesi olarak Türk Devletleri Genel Sekreterliğimizin bayrağı ile birlikte Türk bayrağını birleştirmek suretiyle Cumhurbaşkanımızın resminden oluşan portresini dünyanın en büyük peribacası olarak adlandırılan Uçhisar Kalesi'ne asmak suretiyle bu şanlı günü kutlamak istedik" dedi.