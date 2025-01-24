Dünyanın en büyük buzdağının Güney Atlantik'teki bir adaya çarpmasından endişe ediliyor

Dünyanın en büyük buz dağının Güney Georgia adasına doğru yönelebileceğinden endişe ediliyor.

A23a adı verilen buz dağı, aylarca su altındaki bir dağın etrafında dönerek deyim yerindeyse sıkışıp kalmıştı. Şimdi ise buz dağının akıntıyla beraber Güney Atlas Okyanusu'ndaki Britanya'ya ait Güney Georgia adasına doğru hareket edebileceği bildirildi.

TEKRAR ADAYA HAREKET EDEBİLİR

İngiliz Antarktika Araştırmaları Kurumu'nda fiziksel oşinograf olarak görev yapan Andrew Meijers, yaptığı açıklamada buz dağının akıntının kıvrımında yer alarak doğrudan Güney Georgia adasına hareket etmediğini, ancak yakında tekrar adaya doğru hareket etmesinin de muhtemel olduğunu söyledi.

ASIL TEHLİKE PARÇALANMASI

Güney Georgia hükümet gemisi Pharos'un deniz kaptanı Simon Wallace ise konuyla ilgili asıl tehlikenin buz dağının parçalanarak binlerce ton daha küçük buz dağlarının oluşması olduğunu ifade etti.

HALA DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ

ABD Ulusal Buz Merkezi'nin bu ayın başlarında güncellediği ölçümlere göre A23a buz dağı hala dünyanın en büyüğü.

LONDRA'NIN İKİ KATINDAN DAHA BÜYÜK

Ağustos ayında ölçüldüğünde 3.672 kilometrekarelik bir alanı kaplayan, Rhode Island'dan biraz daha küçük ve Londra'nın iki katından daha büyük olan A23a buz dağı, 1986 yılında Filchner-Ronne buz sahanlığından koptuğu günden bu yana bilim insanları tarafından dikkatle takip ediliyor.