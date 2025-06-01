Dünyaca ünlü rock grubundan duygusal paylaşım! İstanbul konseri öncesi Minguzzi'yi andılar

Dünyaca ünlü rock grubundan duygusal paylaşım! İstanbul konseri öncesi Minguzzi'yi andılar
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Dünyaca ünlü ABD'li rock grubu Guns N' Roses, İstanbul'da verecekleri konser öncesi duygusal bir paylaşımda bulundu. Grup, Kadıköy'de katledilen Mattia Ahmet Minguzzi'yi andıkları paylaşıma, "Huzur içinde yat" notunu düştü.

Rock müziğin efsane gruplarından Guns N' Roses yarın İstanbul'da konser verecekler. ABD'li dünyaca ünlü grup konser öncesi sosyal medya hesaplarından duygusal bir paylaşım yaptı.

KONSER ÖNCESİ "MİNGUZZİ" PAYLAŞIMI

Grup paylaşımda, Kadıköy'de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'yi andı. Grubun paylaşımı, Minguzzi'nin konsere katılmak istediğini öğrenmesinin üzerine yaptığı öğrenildi.

"HUZUR İÇİNDE YAT"

Arka planda "Knockin' on Heaven's Door" (Cennetin Kapısını Çalıyorum) şarkısıyla yapılan paylaşımda "Rest in peace" yani "Huzur içinde yat" ifadeleri yer aldı.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
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