Dünyaca ünlü fenomen yürekleri ağza getirdi! Videonun devamı çok fena

Instagram'da dünya genelinden yaklaşık 4 milyon takipçisi bulunan vücut geliştirme fenomeni Bradley Martyn son çektiği video nedeniyle yürekleri ağza getirdi. Ağırlık panelinin üzerinde bir kadını tutmak isteyen fenomen, kadının dengesini kaybetmesi nedeniyle yüzünden yaralandı.

Instagram hesabı üzerinden vücut geliştirmede sınırları zorladığı anları paylaşan ve 4 milyona yakın takipçisi bulunan fenomen Bradley Martyn'in son videosu, izleyenlerde büyük korkuya neden oldu.

BU SEFER BAŞARISIZ OLDU

Çektiği başarılı videolarla tanınan Martyn, ağırlık panelinin üzerine çıkan bir kadını taşımaya çalıştı. Fakat kadının dengesini kaybetmesi tüm videonun bozulmasına, hatta kazaya neden oldu.

YÜZÜNDEN YARALANDI

Kadın ve panelin sert şekilde yüzüne çarpması nedeniyle yaralanan fenomenin büyük acı çektiği görüldü. Martyn'in sağlık durumunun iyi olması ise takipçilerinin içini rahatlattı.