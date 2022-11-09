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Dünya tarihinde yazılan ilk cümle bulundu! Toprağı kazan arkeologlar sevinçten havaya uçtu

Dünya Haberleri

İsrail'in Shephelah bölgesinde bulunan Tel Lachish arkeolojik kazı bölgesinde dünyanın ilk alfabesiyle yazıldığı belirlenen cümle bulundu. Bu cümlenin, üzerine kazılı olan tarağın nasıl kullanıldığı hakkında bilgi verdi.

İsrail'de araştırmalarını sürdüren arkeologlar, çok büyük bir keşfe imza attı. Tel Lachish bölgesini kazan arkeologlar, kazının ilerleyen bölümlerinde dünya tarihine geçecek bir keşfe imza attılar.

Dünya tarihinde yazılan ilk cümle bulundu! Toprağı kazan arkeologlar sevinçten havaya uçtu

DÜNYANIN EN ESKİ YAZISI BULUNDU

The Guardina'a göre kazı çalışmaları sırasında dünya tarihinin ilk yazılı cümlesi bulundu. Bir tarak üzerine kazılı cümlede, hayvan dişinden yapılma tarağın kullanımını anlatan, "Bu diş, saç ve sakal derilerini kökten söker" ifadesi yer aldı.

Dünya tarihinde yazılan ilk cümle bulundu! Toprağı kazan arkeologlar sevinçten havaya uçtu

EN ESKİ ALFABEYE AİT

Yaklaşık 3 bin 800 yıllık olduğu düşünen cümlenin, en eski alfabe olarak bilinen Kenan alfabesine ait olduğu belirtiliyor. Cümle, bu alfabe ile yazılan en eski cümle olması nedeniyle de "Dünyanın ilk cümlesi" olarak kabul ediliyor.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Arkeoloji İsrail Dünya Haberler

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Yorumlar (2)

Sanane Adımdan :

Celal Şengör şok :D

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Güray Dilli :

Çok ilginç

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