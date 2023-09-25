Dünya Taoizm Federasyonu Kuruldu

Dünya Taoizm Federasyonu, 20 ülke ve bölgeden 52 Taoist örgüt tarafından kuruldu. Federasyon, tüm dünyadaki Taoistler arasında birlik ve işbirliğini teşvik etmeyi ve Taoizmin uluslararası düzeyde yayılmasını kolaylaştırmayı hedefliyor.

NANJİNG, 25 Eylül (Xinhua) -- Dünya Taoizm Federasyonu, 20 ülke ve bölgeden 52 Taoist örgüt tarafından Pazar günü kuruldu.

Federasyonun kuruluşu, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde bulunan ünlü Taoist dağı Maoshan'da Pazar günü akşam saatlerinde başlayan 5. Uluslararası Taoizm Forumu'nda ilan edildi.

Çin Taoizm Derneği Başkanı Li Guangfu, federasyonun tüm dünyadaki Taoistler arasında birlik ve işbirliğini teşvik etmek ve Taoizmin uluslararası düzeyde yayılmasını kolaylaştırmak için çalışacağını söyledi.

Çin Taoizm Derneği Başkan Yardımcısı Zhang Gaocheng ise federasyonun kuruluşunun Taoizm tarihinde simgesel öneme sahip bir gelişme olduğundan övgüyle bahsetti. Zhang ayrıca federasyonun, dünyanın barışçıl kalkınmasına ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluğun inşasına katkıda bulunacağını belirtti.

Taoizm yahut Daoizm, Laozi'nin felsefesinden doğan 2.000 yıllık bir din. Bu dinin kilit önemdeki öğretileri arasında "Dao" olarak bilinen ebedi kozmik düzenle uyum arama ve kendi yaşamının kıymetini bilme öğretileri yer alıyor.