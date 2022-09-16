Dünya'nın ilk uçan bisikleti ABD'de tanıtıldı, saatte 100 km hıza ulaşıyor

ABD'deki Otomobil Fuarı'nda dünyanın ilk uçak bisikleti tanıtıldı. 40 dakika boyunca havada kalabilen bisiklet saatte 100 km hıza ulaşıyor. Otomobil Fuarı, 25 Eylül'e kadar devam edecek. Hoverbike'ın Amerika'daki fiyatının 777 bin dolar (14.2 milyon TL) olması bekleniyor.

Japon teknoloji şirketi AERWINS Technologies, dünyadaki ilk uçan bisikleti ABD'nin Michigan eyaletinde düzenlenen Detroit Otomobil Fuarı'nda sergiledi. Havada 40 dakika boyunca kalabilen Hoverbike, saatte yaklaşık 100 km hıza ulaşabiliyor.

''STAR WARS'TAN YENİ ÇIKMIŞ GİBİYİM''

Otomobil fuarının başkanı ve uçan bisikletin test sürüşünü yapan Thad Szott, "Gerçekten 15 yaşında olduğumu hissediyorum. Star Wars'tan yeni çıkmış ve onların bisikletine atlamış gibiyim" ifadelerini kullandı. AERWINS Technologies'in kurucu CEO'su Shuhei Komatsu, insansız hava araçları da üretmeye başladıklarını belirtti.

DEĞERİ 777 BİN DOLAR OLMASI BEKLENİYOR

Komatsu, 2023'te ABD'de XTURISMO Hoverbike'ın daha küçük bir versiyonunu satma planlarının sürdüğünü ifade etti.-Hoverbike'ın Amerika'daki fiyatının 777 bin dolar (14.2 milyon TL) olması bekleniyor. Komatsu, şirketin 2025 yılına kadar daha küçük, elektrikli bir model için maliyeti 50 bin dolara düşürmeyi umduğunu söyledi.14 Eylül'de başlayan otomobil fuarı 25 Eylül'e kadar devam edecek.