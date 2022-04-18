Dünya liderlerinin yürüyüşünü yapan komedyenin Erdoğan taklidine eleştiri yağıyor - Haberler

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Dünya liderlerinin yürüyüşünü yapan komedyenin Erdoğan taklidine eleştiri yağıyor

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Dünyaca ünlü komedyen Stefan Leonhardsberger, dünya liderlerinin yürüyüşlerini taklit etti. Biden, Putin, Trump da dahil birçok lideri taklit eden Leonhardsberger'in Erdoğan taklidine ise eleştiri yağdı. Leonhardsberger'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüyüşünü yansıtamadığı ifade edildi.

Dünya genelinde geniş bir kitle tarafından tanınan ünlü komedyen Stefan Leonhardsberger, dünya liderlerinin yürüyüşünü taklit eden bir video hazırladı.

HEMEN HEMEN HEPSİ VAR

Leonhardsberger'in taklit ettiği isimler arasında ABD Başkanı Biden, ABD Eski Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı.

ERDOĞAN TAKLİDİNE ELEŞTİRİ

Ancak Leonhardsberger'in Cumhurbaşkanı Erdoğan taklidine eleştiri yağdı. Ünlü komedyenin yaptığı taklidin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüyüşü ile alakası olmadığı belirtildi. Sosyal medyada konuyla ilgili çok sayıda yorumda bulunuldu.

Dünya liderlerinin yürüyüşünü yapan komedyenin Erdoğan taklidine eleştiri yağıyor

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Joe Biden, Trump, Putin, Dünya, Güncel, Haberler

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Yorumlar (4)

baklavacı çeto :

bence yapabilmiş.ha adam biraz daha kilolu olsaydı tam olurdu.

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kagan soylu:

Mersinden öbür tarafının elektrik faturası ni biz ödüyoruz zaten...Bunlara hazır Kart sistemi getireceksiniz... Sayacın kılına Zarar gelse elektrik otomatik olarak kapanacak bak bakalım sayaç nöbeti tutuyorlar mı tutmuyorlar mı

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ferfer:

yapamadıysa yapamadı nolmuş yani niye hopladınız onu anlamadım

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