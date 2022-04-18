Dünya liderlerinin yürüyüşünü yapan komedyenin Erdoğan taklidine eleştiri yağıyor

Dünya genelinde geniş bir kitle tarafından tanınan ünlü komedyen Stefan Leonhardsberger, dünya liderlerinin yürüyüşünü taklit eden bir video hazırladı.

HEMEN HEMEN HEPSİ VAR

Leonhardsberger'in taklit ettiği isimler arasında ABD Başkanı Biden, ABD Eski Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı.

ERDOĞAN TAKLİDİNE ELEŞTİRİ

Ancak Leonhardsberger'in Cumhurbaşkanı Erdoğan taklidine eleştiri yağdı. Ünlü komedyenin yaptığı taklidin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüyüşü ile alakası olmadığı belirtildi. Sosyal medyada konuyla ilgili çok sayıda yorumda bulunuldu.